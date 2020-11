Ultime notizie su zone rosse e arancioni: Lombardia resta rossa, Puglia a “rischio” (Di giovedì 19 novembre 2020) Scopriamo quali sono le Ultime notizie su zone rosse e arancioni, ovvero quelle considerate dal Governo le più a rischio a causa dell’elevato numero dei contagi da Covid. La Lombardia, che sperava di poter tornare in zona arancione vista una curva dei contagi in rallentamento, resterà rossa fino al prossimo 27 novembre, almeno stando a quanto dichiarato dal suo Governatore, Attilio Fontana, con un comunicato ufficiale. Sono ancora tante le Regioni inserite nella fascia di massima allerta, cerchiamo allora di fare il punto della situazione in vista delle prossime settimane, quelle che ci avvicineranno alle festività natalizie. Ultime notizie su zone rosse e arancioni L’Abruzzo in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 19 novembre 2020) Scopriamo quali sono lesu, ovvero quelle considerate dal Governo le più a rischio a causa dell’elevato numero dei contagi da Covid. La, che sperava di poter tornare in zona arancione vista una curva dei contagi in rallentamento, resteràfino al prossimo 27 novembre, almeno stando a quanto dichiarato dal suo Governatore, Attilio Fontana, con un comunicato ufficiale. Sono ancora tante le Regioni inserite nella fascia di massima allerta, cerchiamo allora di fare il punto della situazione in vista delle prossime settimane, quelle che ci avvicineranno alle festività natalizie.suL’Abruzzo in ...

