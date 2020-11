Ultime Notizie Roma del 19-11-2020 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 novembre 2020)dailynews radiogiornale nel ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio drago arrestato il Presidente del Consiglio regionale della Calabria l’indagine che ha portato all’arresto di Domenico tallini riguardo i suoi presunti rapporti con la cosca grande aracri al centro delle indagini della dda di Catanzaro dei Carabinieri la costituzione di una società finalizzata alla distribuzione all’ingrosso di prodotti medicinali e cambiamo argomento il vaccino contro il covid sviluppato dalla società astrazeneca in collaborazione con l’università di produce una forte risposta immunitaria negli anziani quanto risulta dai dati dei primi studi pubblicati sulla rivista medica the lancet i risultati della fase 1 della fase 2 suggeriscono uno dei gruppi più a rischio di morte malattie gravi da covid ISS in grado di costruire l’immunità circa 560 volontari ...