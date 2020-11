Ufficiale | Cavese | reso noto lo staff di Maiuri

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 19 novembre 2020) Attraverso una notache di seguito riportiamo, lahaloche accompagnerà mister Enzonell’avventura in blufoncè; “Proseguono i preparativi in vista della prossima gara che vedrà ladi scena a Catanzaro. Gli Aquilotti si sono allenati anche oggi pomeriggio al campo sportivo ‘Desiderio’ agli ordini del mister Vincenzo, che è affiancato dal nuovoTecnico, così composto: Felice Scotto – Allenatore in SecondaNicola Agosti – Preparatore AtleticoGerardo Grottola – Collaboratore TecnicoPasquale Visconti – Preparatore dei Portieri”. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.