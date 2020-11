Ue: Lagarde, ‘ora inevitabile aumento debito ma sempre valutare sostenibilità’ (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. -(Adnkronos) – Le ripercussioni della pandemia hanno provocato “un aumento del debito che sarà enorme”, una situazione “che a tempo debito andrà affrontata”, ma ora “bisogna appoggiare le politiche fiscali nazionali” anche se incrementeranno l’indebitamento: tuttavia la questione della “sostenibilità deve essere tenuta a mente da tutti”. Lo ribadisce la presidente della Bce Christine Lagarde in un colloquio con la Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo, auspicando che “a un certo punto ritorneremo a un livello di normalità, con un rimbalzo che avrà un impatto sul denominatore, e cioè aumenterà il debito ma anche il pil”. La Lagarde ha ricordato come di questo approccio “il commissario Paolo Gentiloni ne ha già parlato”. L'articolo proviene da ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. -(Adnkronos) – Le ripercussioni della pandemia hanno provocato “undelche sarà enorme”, una situazione “che a tempoandrà affrontata”, ma ora “bisogna appoggiare le politiche fiscali nazionali” anche se incrementeranno l’indebitamento: tuttavia la questione della “sostenibilità deve essere tenuta a mente da tutti”. Lo ribadisce la presidente della Bce Christinein un colloquio con la Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo, auspicando che “a un certo punto ritorneremo a un livello di normalità, con un rimbalzo che avrà un impatto sul denominatore, e cioè aumenterà ilma anche il pil”. Laha ricordato come di questo approccio “il commissario Paolo Gentiloni ne ha già parlato”. L'articolo proviene da ...

zazoomblog : Ue: Lagarde ‘ora inevitabile aumento debito ma sempre valutare sostenibilità’ - #Lagarde #inevitabile #aumento… - TV7Benevento : Ue: Lagarde, 'ora inevitabile aumento debito ma sempre valutare sostenibilità'... - PLANETHOTEL_NET : Lagarde: 'Seconda ondata Covid toccherà severamente l'economia' Un grave errore (previsto da molti) 'riaprire'… - JDanloor : @borghi_claudio 15 Mld? Lagarde, è ora di comprare, su! - mi_prisco : @carloalberto Sassoli è un giornalista televisivo, non un politico e ripete cose scritte da altre, come in questo c… -

Ultime Notizie dalla rete : Lagarde ‘ora Bce: Lagarde, 'forte ripresa attività economica in terzo trimestre area euro' Affaritaliani.it