Ue, Conte: "Fake news che l'Italia sia in ritardo sul Recovery plan". Il video

Roma, 19 nov. (askanews) – "Oggi è stata pubblicata con grande evidenza sulla stampa una fake news: l'Italia è in ritardo sulla presentazione del piano" per il Recovery fund, "è una fake news, che viene da Bruxelles, inventata di sana pianta". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo all'assemblea dell'Anci. "L"Italia ha presentato le linee guida che sono state già convalidate e condivise da un passaggio parlamentare molto costruttivo – ha aggiunto il premier -. Stiamo già lavorando con la Commissione europea. Fino alle undici di ieri sera abbiamo ...

