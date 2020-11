Ue, Adinolfi (M5s): Risposta europea a traffico di esseri umani è insufficiente (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – “L’impegno europeo nella lotta alla tratta di essere umani è insufficiente. Non tutti gli Stati membri condividono gli stessi obiettivi e contrastano con efficacia questo fenomeno che dilaga soprattutto in questo periodo di difficoltà economica legata al Coronavirus. Il recente allarme dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’applicazione della legge (Europol) sui rischi di aumento dei casi di sfruttamento, anche sessuale, durante la pandemia non va sottovalutato”, così Isabella Adinolfi, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in un intervento durante il webinar dal titolo ‘Costruire percorsi di integrazione le le vittime del traffico di essere umani’ organizzato dall’associazione ‘Right way’ “La metà delle ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Inferiore (Sa) – “L’impegno europeo nella lotta alla tratta di essere. Non tutti gli Stati membri condividono gli stessi obiettivi e contrastano con efficacia questo fenomeno che dilaga soprattutto in questo periodo di difficoltà economica legata al Coronavirus. Il recente allarme dell’Agenzia dell’Unioneper la cooperazione nell’applicazione della legge (Europol) sui rischi di aumento dei casi di sfruttamento, anche sessuale, durante la pandemia non va sottovalutato”, così Isabella, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in un intervento durante il webinar dal titolo ‘Costruire percorsi di integrazione le le vittime deldi essere’ organizzato dall’associazione ‘Right way’ “La metà delle ...

“L’impegno europeo nella lotta alla tratta di essere umani è insufficiente. Non tutti gli Stati membri condividono gli stessi obiettivi e contrastano con efficacia questo fenomeno che dilaga soprattut ...

