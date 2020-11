Ucid-Ifel Campania, siglata l’intesa per lo sviluppo economico del territorio (Di giovedì 19 novembre 2020) È stato firmato dalla Presidente di Ucid Campania, cavaliere del lavoro Stefania Brancaccio, e dal Segretario di Ifel Campania, Angelo Rughetti, il protocollo di intesa che avvierà la collaborazione tra le due istituzioni in favore del sistema produttivo campano. A breve partirà il primo progetto sperimentale che mira a semplificare le procedure amministrative e ad accompagnare le imprese e gli enti locali nell’accesso ai finanziamenti europei e regionali. Ucid Campania – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti – e Ifel Campania – Istituto per la Finanza e l’Economia Locale della Campania – intendono, attraverso questa intesa, perfezionare un metodo di lavoro comune con lo scopo di promuovere e contribuire allo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 novembre 2020) È stato firmato dalla Presidente di, cavaliere del lavoro Stefania Brancaccio, e dal Segretario di, Angelo Rughetti, il protocollo di intesa che avvierà la collaborazione tra le due istituzioni in favore del sistema produttivo campano. A breve partirà il primo progetto sperimentale che mira a semplificare le procedure amministrative e ad accompagnare le imprese e gli enti locali nell’accesso ai finanziamenti europei e regionali.– Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti – e– Istituto per la Finanza e l’Economia Locale della– intendono, attraverso questa intesa, perfezionare un metodo di lavoro comune con lo scopo di promuovere e contribuire allo ...

