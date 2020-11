Twitter investe negli esport anche in Italia (Di giovedì 19 novembre 2020) Twitter sigla un accordo con la società Italiana di esports Dive (immagine: Gabriele Porro/Wired Italia)Twitter muove un importante passo nel mondo degli esports Italiani siglando un accordo con Dive esports, un’organizzazione per gli sport videoludici Italiana, che proietta la società nell’Amplify Programme del social network. L’accordo consentirà all’organizzazione di monetizzare i contenuti premium pubblicati dagli account ufficiali delle sue squadre, Samsung Morning Stars e Tempra esports. Gli inserzionisti avranno quindi la possibilità di connettersi con il pubblico che segue gli atleti e veicolare le pubblicità di prodotti allineati ai contenuti del mondo esports. Per celebrare la nuova ... Leggi su wired (Di giovedì 19 novembre 2020)sigla un accordo con la societàna dis Dive (immagine: Gabriele Porro/Wiredmuove un importante passo nel mondo deglini siglando un accordo con Dives, un’organizzazione per gli sport videoludicina, che proietta la società nell’Amplify Programme del social network. L’accordo consentirà all’organizzazione di monetizzare i contenuti premium pubblicati dagli account ufficiali delle sue squadre, Samsung Morning Stars e Tempras. Gli inserzionisti avranno quindi la possibilità di connettersi con il pubblico che segue gli atleti e veicolare le pubblicità di prodotti allineati ai contenuti del mondos. Per celebrare la nuova ...

ItalyMFA : #VociFarnesina #Podcast ??? #FARNESINAXLEIMPRESE l’azienda friulana Danieli si espande sui mercati asiatici, con un… - pixiedixi : Non é mai troppo quello che si investe nel Sapere - CampaniaCompete : RT @Ambrosetti_: #CampaniaTechRevolutio 'Dal 2019 ho promosso una nuova generazione di fondi e creato @EurekaVenture. Abbiamo lanciato ad a… - Ambrosetti_ : #CampaniaTechRevolutio 'Dal 2019 ho promosso una nuova generazione di fondi e creato @EurekaVenture. Abbiamo lancia… - meccanica_plus : RT @AirLiquide_IT: ?? Air Liquide investe in due unità produttive di #biometano in Italia. I due impianti ricicleranno materiale organico pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter investe E-sport, Twitter debutta in Italia con la partnership di Dive Il Sole 24 ORE Solofra, investe 70enne e scappa: Carabinieri sulle tracce del pirata della strada

I Carabinieri della compagnia di Solofra sono alla ricerca della Smart che, stamattina, ha investito una 70enne del posto. L’uomo alla guida non ha prestato soccorso alla vittima, falciata in Viale Pr ...

Solofra, investe 70enne e scappa: Carabinieri a caccia del pirata della strada

I Carabinieri della compagnia di Solofra sono alla ricerca della Smart che, stamattina, ha investito una 70enne del posto. L’uomo alla guida non ha prestato soccorso alla vittima, falciata in Viale Pr ...

I Carabinieri della compagnia di Solofra sono alla ricerca della Smart che, stamattina, ha investito una 70enne del posto. L’uomo alla guida non ha prestato soccorso alla vittima, falciata in Viale Pr ...I Carabinieri della compagnia di Solofra sono alla ricerca della Smart che, stamattina, ha investito una 70enne del posto. L’uomo alla guida non ha prestato soccorso alla vittima, falciata in Viale Pr ...