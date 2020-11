Turchia, dopo due anni si rompe il tabù, la banca centrale alza i tassi del 4,75%. Lira in deciso recupero sul dollaro (Di giovedì 19 novembre 2020) Per la prima volta da due anni a questa parte la banca centrale turca ha alzato i tassi di interesse portandoli al 15% dal precedente 10,25%. dopo la mossa la Lira si è immediatamente rafforzata sul dollaro arrivando a guadagnare oltre il 3%. Si rompe quindi il tabù di Ankara dove il presidente Recep Tayyip Erdogan si è sempre energeticamente opposto a un rialzo dei tassi a causa delle ricadute negative sulla crescita economica. Ma la situazione rischiava ora di finire fuori controllo, con la Lira in caduta libera (- 22% sul dollaro nell’ultimo anno) e la banca centrale con le riserve a secco, costretta a farsi prestare valuta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Per la prima volta da duea questa parte laturca hato idi interesse portandoli al 15% dal precedente 10,25%.la mossa lasi è immediatamente rafforzata sularrivando a guadagnare oltre il 3%. Siquindi ildi Ankara dove il presidente Recep Tayyip Erdogan si è sempre energeticamente opposto a un rialzo deia causa delle ricadute negative sulla crescita economica. Ma la situazione rischiava ora di finire fuori controllo, con lain caduta libera (- 22% sulnell’ultimo anno) e lacon le riserve a secco, costretta a farsi prestare valuta ...

