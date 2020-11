Trump avvelena i pozzi con l' aiuto di Pompeo | ' Le Alture del Golan sono israeliane'

samgam75 : Anni di faticosissimo lavoro, nel demolire pezzo per pezzo la propaganda liberista dei cosiddetti partiti progressi… - rosSsa101 : @rodcostakiwi @mgmaglie @Marius30386553 @realDonaldTrump Ho fatto una metafora, è chiaro che non sono terrapiattist… - MalviciniMaria : RT @DavideFalchieri: Vette altissime di logica piddina. Trump avvelena i pozzi dicendo che ci sono brogli mai provati. Bene, allora ricon… - AndreaAugurio : RT @DavideFalchieri: Vette altissime di logica piddina. Trump avvelena i pozzi dicendo che ci sono brogli mai provati. Bene, allora ricon… - SoIitaryCat : RT @DavideFalchieri: Vette altissime di logica piddina. Trump avvelena i pozzi dicendo che ci sono brogli mai provati. Bene, allora ricon… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump avvelena

Globalist.it

Mike Pompeo si è recato in Israele dove ha fatto questa dichiarazione, diventando il primo segretario di stato americano a visitare la regione delle Alture del Golan al confine con la Siria ...The Donald non può "non lasciare la presidenza". A mezzogiorno del 20 gennaio, i suoi poteri scadono. E' fantapolitica parlare di "colpo di stato", e non ci sono conferme di irregolarità. La forza tra ...