Troppi decessi per coronavirus: Crisanti prova a fare luce (Di giovedì 19 novembre 2020) Andrea Crisanti cerca di psiegare perché in Italia ci siano tanti morti per il covid, affermando una sottostima del vero numero dei contagi. Covid, Crisanti: “Ecco perché ci sono tanti morti” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 19 novembre 2020) Andreacerca di psiegare perché in Italia ci siano tanti morti per il covid, affermando una sottostima del vero numero dei contagi. Covid,: “Ecco perché ci sono tanti morti” su Notizie.it.

italiaserait : Covid, stabili i nuovi contagi (34.283), troppi i decessi (753), boom di guariti (24.169) - SintoniMarco : @QSanit Il rapporto tamponi/positivi è in miglioramento, i decessi sono troppi, troppi veramente e tanta gente cont… - Wallabyostinato : @ChiaraBaldi86 @martamacbeal Scusa come non detto sono i comulati.. Perché anche i decessi sarebbero un po troppi - mistermeo : RT @neXtquotidiano: Oggi ci sono più decessi di ieri: sono troppi, 753 Coronavirus Italia: il bollettino del 18 novembre - macrovba : RT @neXtquotidiano: Oggi ci sono più decessi di ieri: sono troppi, 753 Coronavirus Italia: il bollettino del 18 novembre -