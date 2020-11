Trentino zona arancione? Fugatti: 'Si saprà domani' (Di venerdì 20 novembre 2020) Coronavirus, la nuova ordinanza di Fugatti è entrata in vigore 16 novembre 2020 Fugatti e le Regioni contro i 21 indicatori: 'Sono troppi, ne bastano 5' 18 novembre 2020 'Il Trentino potrebbe rimanere ... Leggi su trentotoday (Di venerdì 20 novembre 2020) Coronavirus, la nuova ordinanza diè entrata in vigore 16 novembre 2020e le Regioni contro i 21 indicatori: 'Sono troppi, ne bastano 5' 18 novembre 2020 'Ilpotrebbe rimanere ...

AnsaTrentinoAA : Coronavirus: 7 decessi e 266 nuovi positivi in Trentino. È zona con più alto numero ricoverati Covid su pazienti to… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Ancora sette morti oggi in Trentino, 266 i nuovi positivi. Fugatti: nessuna necessità che il Trentino diventi zona ross… - TgrRaiTrentino : Ancora sette morti oggi in Trentino, 266 i nuovi positivi. Fugatti: nessuna necessità che il Trentino diventi zona… - lukealb : A quanto riferito dall’assessore alla sanità Stefania Segnana, l’Rt in Trentino è pari a 1,32, il tasso occupazione… - Agricolturabio1 : RT @trescogli: Il Trentino a quei tempi era, ovviamente, ancora sotto la dominazione diretta dell’Impero Asburgico, ma zona di confine con… -