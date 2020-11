Trapattoni scende in campo contro il Covid – VIDEO (Di giovedì 19 novembre 2020) Giovanni Trapattoni scende in campo contro il Covid. Su Instagram, l’ex allenatore ha postato un VIDEO in cui si fa riprendere mentre indossa la mascherina tiene in una mano un parastinchi e nell’altra una mascherina. Indica il primo e poi la seconda e dice: «Così mi salvavo le gambe, così mi salvo la vita». Uno spot per convincere le persone che lo seguono dell’importanza di indossare il dispositivo di protezione per difendersi dal virus. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Trapattoni (@giovanni iltrap) L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 19 novembre 2020) Giovanniinil. Su Instagram, l’ex allenatore ha postato unin cui si fa riprendere mentre indossa la mascherina tiene in una mano un parastinchi e nell’altra una mascherina. Indica il primo e poi la seconda e dice: «Così mi salvavo le gambe, così mi salvo la vita». Uno spot per convincere le persone che lo seguono dell’importanza di indossare il dispositivo di protezione per difendersi dal virus. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni(@giovanni iltrap) L'articolo ilNapolista.

napolista : #Trapattoni scende in campo contro il Covid – VIDEO In un video su Instagram sensibilizza all’uso della mascherina… - Italia_Notizie : Trapattoni scende in campo contro il Covid, con un video che invita ad usare la mascherina - ROBERTO94363691 : RT @Corriere: Trapattoni in campo contro il Covid, con un video che invita ad usare la mascherina - MiVisda : RT @Corriere: Trapattoni in campo contro il Covid, con un video che invita ad usare la mascherina - Corriere : Trapattoni in campo contro il Covid, con un video che invita ad usare la mascherina -

Ultime Notizie dalla rete : Trapattoni scende Trapattoni scende in campo contro il Covid, con un video che invita ad usare la mascherina Corriere della Sera Trapattoni scende in campo contro il Covid, con un video che invita ad usare la mascherina

Il Trap si presenta con in mano da una parte un parastinchi e con l’altra la protezione per bocca e naso e dice: «Così mi salvavo le gambe, così mi salvo la vita» ...

Il blog di Ludwigzaller – Due o tre cose che so di lui

Il blog di Ludwigzaller - Due o tre cose che so di lui. Due o tre cose che Ludwigzaller sa del tecnico viola Cesare Prandelli.

Il Trap si presenta con in mano da una parte un parastinchi e con l’altra la protezione per bocca e naso e dice: «Così mi salvavo le gambe, così mi salvo la vita» ...Il blog di Ludwigzaller - Due o tre cose che so di lui. Due o tre cose che Ludwigzaller sa del tecnico viola Cesare Prandelli.