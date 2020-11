Traffico Roma del 19-11-2020 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 novembre 2020) Luceverdebelle trovate a questo aggiornamento disagi notevoli tra il raccordo anulare alla zona di Colleverde dove lavori in corso tra la via Nomentana la Palombarese stanno congestionando ilsoprattutto quello in uscita dacode sulla Nomentana Code in via d’Aquino e poi i disagi anche sulla Palombarese e in questo momento ho disagi sulla vicina via Tiburtinaall’altezza del raccordo e di Setteville mentre intanto proseguono i lavori sulla via Salaria all’altezza della motorizzazione lavori che provocano Code in direzione Fidene raccordo anulareintenso rallentato tra la galleria Giovanni XXIII è la via Trionfale verso il San Filippo Neri code a tratti sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna nel tratto Pontina Appia verso bivio per Napoli e per dettagli di ...