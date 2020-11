Traffico internazionale di droga | quindici misure cautelari Operazione fra Puglia | Lombardia e Sicilia Guardia di finanza

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 19 novembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Dalle prime luci dell’alba – al termine di una complessa attività investigativa nel settore del contrasto aldi sostanze stupefacenti coordinata dalla Procura della Repubblica-Direzione Distrettuale Antimafia – oltre 120 militari del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e della Stazione Navale di Bari delladidi Bari stanno dando esecuzione in, ad un’ordinanza applicativa dipersonali a carico di 15 soggetti, nonché a un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di 3,5 milioni di euro, entrambi emessi dal G.I.P. del locale Tribunale. In particolare, i destinatari ...