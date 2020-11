Tra i paesi Ocse solo la Gran Bretagna registra più morti dell'Italia per Covid (Di giovedì 19 novembre 2020) AGI - Il Regno Unito è la 'maglia nera' tra i paesi Ocse per numero di decessi segnalati da Covid-19: al 31 ottobre 2020 le vittime Oltremanica sono state oltre 46.555. Subito dietro si collocano l'Italia, con 38.618 morti e, poco distanziata, la Francia (36.788 vittime). Segue la Spagna, con un numero di segnalazioni di 35.878. È quanto si evince dal Rapporto "Health at Glance Europe", pubblicato oggi dall'Ocse. Adeguando le dimensioni della popolazione, il Belgio ha registrato oltre 1.000 decessi Covid-19 per milione di persone; seguono Spagna, Regno Unito, Italia, Svezia e Francia, tutti con oltre 500 morti per milione di persone. Durante la prima ondata, per questi paesi i decessi ... Leggi su agi (Di giovedì 19 novembre 2020) AGI - Il Regno Unito è la 'maglia nera' tra iper numero di decessi segnalati da-19: al 31 ottobre 2020 le vittime Oltremanica sono state oltre 46.555. Subito dietro si collocano l', con 38.618e, poco distanziata, la Francia (36.788 vittime). Segue la Spagna, con un numero di segnalazioni di 35.878. È quanto si evince dal Rapporto "Health at Glance Europe", pubblicato oggi dall'. Adeguando le dimensionia popolazione, il Belgio hato oltre 1.000 decessi-19 per milione di persone; seguono Spagna, Regno Unito,, Svezia e Francia, tutti con oltre 500per milione di persone. Durante la prima ondata, per questii decessi ...

