Tpl Toscana: capienza ridotta al 50%, la Regione chiedere di rimodulare servizi per pendolari (Di giovedì 19 novembre 2020) La nuova programmazione dovrà garantire il diritto alla mobilità soprattutto sulle linee molto utilizzate dai pendolari e nelle aree nelle quali sono localizzati gli ospedali o importanti poli di interscambio Leggi su firenzepost (Di giovedì 19 novembre 2020) La nuova programmazione dovrà garantire il diritto alla mobilità soprattutto sulle linee molto utilizzate daie nelle aree nelle quali sono localizzati gli ospedali o importanti poli di interscambio

FirenzePost : Tpl Toscana: capienza ridotta al 50%, la Regione chiedere di rimodulare servizi per pendolari - cigarafterten : @FI_Toscana @forza_italia @giampaologianne Non si capisce di cosa volevate raddoppiare le corse, della tramvia o de… - FI_Toscana : Il Responsabile dipartimento lavori pubblici e trasporti di @forza_italia Toscana @giampaologianne, insieme a Jaco… - SienaFree : Tpl, rimodulazione dei servizi in Toscana - Comune_Pistoia : RT @toscananotizie: #TPL Con la capacità di trasporto dei mezzi pubblici ridotta al 50%, per evitare assembramenti e limitare la diffusione… -