Toscana, tamponi rapidi: in farmacia prenotazione e distribuzione per medici di famiglia (Di giovedì 19 novembre 2020) Inizia da oggi, 19 novembre, in Toscana, il percorso di distribuzione dei tamponi antigenici rapidi per medici e pediatri di famiglia in farmacia, ossia di quei tamponi in grado di dare il risultato dopo 20 minuti. Grazie al recente accordo firmato dai sindacati Fimmg, Fimp e Simpef con la Regione, medici e pediatri potranno effettuare i test anche nei loro studi e ambulatori

