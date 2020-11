Torremaggiore, è in isolamento perché la moglie ha il Covid ma va a lavorare: multato (Di giovedì 19 novembre 2020) I Carabinieri di Torremaggiore (Fg), a seguito di una segnalazione hanno controllato un'azienda di trattori e macchine agricole constatando che il titolare si era recato al lavoro sebbene sottoposto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 19 novembre 2020) I Carabinieri di(Fg), a seguito di una segnalazione hanno controllato un'azienda di trattori e macchine agricole constatando che il titolare si era recato al lavoro sebbene sottoposto ...

eu504 : RT @LaGazzettaWeb: Torremaggiore (Fg), è in isolamento perché la moglie ha il Covid ma va a lavorare: multato - LaGazzettaWeb : Torremaggiore (Fg), è in isolamento perché la moglie ha il Covid ma va a lavorare: multato - immediatonet : ?? Vìola l’isolamento fiduciario (moglie positiva al #Covid) e si reca tranquillamente in azienda, multato dai carab… - princigallomich : TORREMAGGIORE – COVID-19 – VIOLA L’ISOLAMENTO FIDUCIARIO E SI RECA IN AZIENDA: MULTATO DAI CARABINIERI -

Ultime Notizie dalla rete : Torremaggiore isolamento Torremaggiore, è in isolamento perché la moglie ha il Covid ma va a lavorare: multato La Gazzetta del Mezzogiorno Torremaggiore, è in isolamento perché la moglie ha il Covid ma va a lavorare: multato

I Carabinieri di Torremaggiore (Fg), a seguito di una segnalazione hanno controllato un’azienda di trattori e macchine agricole constatando che il titolare si era recato al lavoro sebbene sottoposto a ...

Controlli Covid, viola l’isolamento fiduciario e si reca in azienda: multato dai Carabinieri

I Carabinieri di Torremaggiore, coadiuvati dai militari del Reggimento Carabinieri Puglia, a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa 112, hanno controllato un’azienda di trattori e ...

I Carabinieri di Torremaggiore (Fg), a seguito di una segnalazione hanno controllato un’azienda di trattori e macchine agricole constatando che il titolare si era recato al lavoro sebbene sottoposto a ...I Carabinieri di Torremaggiore, coadiuvati dai militari del Reggimento Carabinieri Puglia, a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa 112, hanno controllato un’azienda di trattori e ...