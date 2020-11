Torniamo a Casa è il un nuovo singolo di Loredana Errore (Di giovedì 19 novembre 2020) Loredana Errore è tornata dopo un periodo di lunga attesa, dovuta a un incidente stradale gravissimo che il 4 settembre 2013 la portò a rischiare la paralisi totale. Lei stessa dichiarò che, dopo che la sua auto si era ribaltata più volte, aveva perso il contatto col corpo e doveva decidere se andare nell’altra dimensione o rimanere attaccata a questa vita. Il 2020 è l’anno della sua rinascita artistica e me lo sono fatto raccontare in diretta, durante il mio programma WE HAVE A DREAM del martedì sera. Ho mostrato anche i video dei tre singoli che anticipano l’uscita del nuovo album, che avverrà il 27 novembre: “100 vite”, “È la vita che conta” e il nuovissimo “Torniamo a Casa”. Dopo la diretta, che puoi vedere nel video, ho chiesto a Loredana di scrivere qualcosa su di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 19 novembre 2020)è tornata dopo un periodo di lunga attesa, dovuta a un incidente stradale gravissimo che il 4 settembre 2013 la portò a rischiare la paralisi totale. Lei stessa dichiarò che, dopo che la sua auto si era ribaltata più volte, aveva perso il contatto col corpo e doveva decidere se andare nell’altra dimensione o rimanere attaccata a questa vita. Il 2020 è l’anno della sua rinascita artistica e me lo sono fatto raccontare in diretta, durante il mio programma WE HAVE A DREAM del martedì sera. Ho mostrato anche i video dei tre singoli che anticipano l’uscita delalbum, che avverrà il 27 novembre: “100 vite”, “È la vita che conta” e il nuovissimo “”. Dopo la diretta, che puoi vedere nel video, ho chiesto adi scrivere qualcosa su di ...

marchettivanes : RT @AUGMENTIN_SP: Io Te Pomeriggio all’Ikea a fantasticare su come arredare casa e mangiare polpette È un appuntamento Poi ti monto come… - gaiaafabbro : RT @AUGMENTIN_SP: Io Te Pomeriggio all’Ikea a fantasticare su come arredare casa e mangiare polpette È un appuntamento Poi ti monto come… - caterinacorda1 : RT @atimo13: @markorusso69 Eutanasia passiva a casa mia si chiama omicidio. Torniamo a chiamare le cose con il loro nome. Tornerebbe il se… - eh_noe__ : RT @AUGMENTIN_SP: Io Te Pomeriggio all’Ikea a fantasticare su come arredare casa e mangiare polpette È un appuntamento Poi ti monto come… - armarijeans : RT @AUGMENTIN_SP: Io Te Pomeriggio all’Ikea a fantasticare su come arredare casa e mangiare polpette È un appuntamento Poi ti monto come… -

Ultime Notizie dalla rete : Torniamo Casa Torniamo a casa, l’esortazione ad amarsi nel brano di Loredana Errore L'Opinionista Dieta da lockdown: con la seconda ondata tornano i consumi di marzo e aprile

Lo mostrano i dati Nielsen: compriamo ancora lievito, farine, mozzarella e birra. E per Natale ci apprestiamo a passare molto tempo in cucina per preparare i piatti della tradizione ...

Torna Edoardo Bennato con ‘Non c’è’: In mondo confuso resta l’ironia

Ritorno sulla scena in grande stile per Edoardo Bennato, che esce domani con il nuovo album ‘Non c’è’, in cui ha messo insieme, per dirlo con le sue parole, “canzonette e canzonacce”: grandi classici ...

Lo mostrano i dati Nielsen: compriamo ancora lievito, farine, mozzarella e birra. E per Natale ci apprestiamo a passare molto tempo in cucina per preparare i piatti della tradizione ...Ritorno sulla scena in grande stile per Edoardo Bennato, che esce domani con il nuovo album ‘Non c’è’, in cui ha messo insieme, per dirlo con le sue parole, “canzonette e canzonacce”: grandi classici ...