Torino Film Festival 2020 | “Kufid” | proiettato online

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 novembre 2020) L’11 novembre si è aperta la 38°edizione del, in questi strani surreali giorni, dal programma interamentesulla piattaforma MYmovies disponibile dal 20 al 29 novembre. A concorrere nella sezione italiana TFFdoc dedicata ai documentari, troviamo il docudi Elia Moutamid che saràlunedì 23 novembre dalle ore 14.00 sulla piattaforma streaming di MYmovies per le successive 48 ore e prossimamente nelle sale italiane grazie a Cineclub Internazionale Distribuzione.non è soltanto la galleria fotografia dell’Italia nel primo lockdown bensì ungirato durante la pandemia ma non dedicato a essa. E oltre i dubbi e le riflessioni ...