Tor San Lorenzo. Durante la lite tra i genitori, 16enne accoltella il padre: arrestato per tentato omicidio

La scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno arrestato un giovane di 16 anni che, dopo aver assistito all'ennesima lite dei suoi genitori tra le mura domestiche, ha accoltellato il padre in difesa della madre. Il giovane, il primo dei tre figli della coppia, studente incensurato, è intervenuto Durante l'ultima lite dei suoi genitori e, dopo aver impugnato un coltello da cucina, ha sferrato due fendenti all'addome del padre, un muratore romeno di 37 anni, con precedenti, facendolo accasciare al suolo. La corsa verso l'ospedale per salvare il padre Allertati immediatamente i soccorsi, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il 37enne, trasportandolo in codice rosso presso l'Ospedale ...

La scorsa notte, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno arrestato un giovane di 16 anni che, dopo aver assistito all’ennesima lite dei suoi genitori tra le mura domestiche, ha accoltellato il pa ...

