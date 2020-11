Top 5 Doom Patrol | I migliori personaggi della serie tv DC Comics

Leggi su hynerd

(Di giovedì 19 novembre 2020) by Hynerd.itè unatv americana che si basa sulle vicende dell’omonimo fumetto, ideato da Bob Haney e Arnold Drake e pubblicato per la prima volta nel 1963 dalla DC.La, che nasce come spin-off di “Titans” esattamente nell’episodio 4prima stagione disponibile su Netflix, è stata distribuita sulla piattaforma streaming DC Universe nel 2019, mentre in Italia tramite Amazon Prime Video nello stesso anno. Nel settembre 2020 è stato annunciato il rinnovo per una terza stagione su: