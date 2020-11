Tommaso Zorzi, rivelazione shock su Selvaggia Roma: “ha rubato dei vestiti” (Di giovedì 19 novembre 2020) Tommaso Zorzi shock: l’influencer nelle scorse ore ha lanciato una notizia bomba all’interno della casa del Grande fratello Vip. Zorzi infatti avrebbe rivelato agli altri inquilini che Selvaggia Roma la scorsa estate è stata protagonista di un furto di vestiti. Ecco cosa è successo Selvaggia Roma: ladra di vestiti? Tommaso Zorzi nelle scorse ore ha L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 19 novembre 2020): l’influencer nelle scorse ore ha lanciato una notizia bomba all’interno della casa del Grande fratello Vip.infatti avrebbe rivelato agli altri inquilini chela scorsa estate è stata protagonista di un furto di vestiti. Ecco cosa è successo: ladra di vestiti?nelle scorse ore ha L'articolo proviene da Leggilo.org.

GrandeFratello : Tutti noi come @tommaso_zorzi ???? #GFVIP - trash_italiano : Tommaso Z. è chiaramente ispirato a Tommaso Zorzi, dai. - GrandeFratello : Stefania Orlando + Tommaso Zorzi = Zorzando ?? #GFVIP - slutschampagne : RT @eleonora_mnt: Giacomino: 'Un cantante noto ha preso una cotta per Tommaso Zorzi, così tanto che vuole incontrarlo una volta fuori dalla… - 17Zanni : RT @annullataa: Alfonso: Vipponiiiii il GF si prolungherà di altri due mesi. Siete o non siete contentiiii? Behhhh vabbè adoroooo MA COLLE… -