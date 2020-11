Tommaso Zorzi, il gossip di Giacomo Urtis: “Un noto cantante ha preso una cotta per te” (video) (Di giovedì 19 novembre 2020) Oggi, 19 novembre 2020, Giacomo Urtis legge un nuovo gossip ‘chirurgico’ su uno dei concorrenti del ‘Grande Fratello Vip 5’. Questa volta, è il turno di Tommaso Zorzi. L’influencer è il destinatario di un pettegolezzo che potrebbe imperversare fuori dal loft di Cinecittà (Qui, il video): “Un cantante molto noto è diventato un grande fan di Tommaso Zorzi, anzi ha preso una vera e propria cotta per lui, tanto che vorrebbe incontrarlo una volta finito il programma. Vero o falso?”. Gli inquilini della casa avanzano tutte le ipotesi del caso: Tommaso: “No è falso non ci credo.. Sarà Ivan Cattaneo” Urtis: “Magari Ricky Martin…” Zorzi: “Si ... Leggi su gossipblog (Di giovedì 19 novembre 2020) Oggi, 19 novembre 2020,legge un nuovo‘chirurgico’ su uno dei concorrenti del ‘Grande Fratello Vip 5’. Questa volta, è il turno di. L’influencer è il destinatario di un pettegolezzo che potrebbe imperversare fuori dal loft di Cinecittà (Qui, il): “Unmoltoè diventato un grande fan di, anzi hauna vera e propriaper lui, tanto che vorrebbe incontrarlo una volta finito il programma. Vero o falso?”. Gli inquilini della casa avanzano tutte le ipotesi del caso:: “No è falso non ci credo.. Sarà Ivan Cattaneo”: “Magari Ricky Martin…”: “Si ...

GrandeFratello : Tutti noi come @tommaso_zorzi ???? #GFVIP - trash_italiano : Tommaso Z. è chiaramente ispirato a Tommaso Zorzi, dai. - ellouat : RT @axxocean: MA LA VERA DOMANDA È : CHI NON SI PRENDEREBBE UNA COTTA PER TOMMASO ZORZI? #GFVIP - ellouat : RT @fvnzioniamo: tommi zorzi che spera che damiano dei maneskin si innamori di lui eh tommaso onestamente i feel you - MaTuttAppostoo : *Giulia fa un massaggio a Tommaso* Giulia: “poi il meglio di me lo darò sulla sua schiena” Zorzi: “ah si?” Giulia:… -