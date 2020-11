Titanic Distillers Ltd | un nuovo Irish Whiskey dove venne costruito il famoso transatlantico

Leggi su winemag

(Di venerdì 20 novembre 2020) L’uomo d’affari Peter Lavery, in collaborazione con la società d’investimenti Norlin Ventures, ha dichiarato di voler aprire un distilleria diirlandese nel porto di Belfast, sul sito in cui fuil. La documentazione completa sarà presentata alle autorità competenti il prossimo mese e si prevede possa essere approvata entro il primo trimestre del 2021. LaLtd, ufficialmente costituita nell’agosto 2018, potrà quindi vedere la luce ad aprile 2021 in coincidenza con la partenza del fatidico viaggio inaugurale del dell’RMSnell’aprile 1912. Prima del proibizionismo, Belfast era il più grande produttore dinell’isola d’Irlanda – ha dichiarato Lavery – Ilha quindi ...