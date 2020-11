Tiramisù cupcake di Sara Brancaccio | ricette dolci E’ sempre mezzogiorno

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 19 novembre 2020) Nella cucina di E’con la ricetta del, il dolce di oggi 19 novembre 2020. Una vera delizia ilpreparato in questo modo, questi dolcetti al gusto di caffè e mascarpone. Nella crema non ci sono uova fresche, così tutto è più semplice. Comeutilizza un bicchiere di plastica per misurare gli ingredienti. Tutto è molto semplice ma possiamo magari anche preparare una tortacon questa ricetta dolce di oggi di E’. Non ci resta che comprare gli ingredienti e poi buona tutti.E’ ...