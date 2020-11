Tina Cipollari si scaglia contro Gemma: “hai sempre fatto l’amante” (Di giovedì 19 novembre 2020) Tra Tina Cipollari e Gemma Galgani non scorre buon sangue. Le due continuano a lanciarsi frecciate all’interno di Uomini e donne, così come si è visto anche nella puntata andata in onda ieri pomeriggio su canale 5. Nel dettaglio, l’opinionista, ancora in collegamento via Skype a causa della quarantena volontaria, ha attaccato la dama torinese con parole molto dure. Nello specifico, la Cipollari ha accusato la dama torinese di aver sempre fatto l’amante con i suoi uomini. Accuse prontamente rispedite al mittente da Gemma. Tina si scaglia contro Gemma: “hai scelto di fare sempre l’amante” Anche nella puntata di Uomini e donne andata in onda ieri 18 ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 19 novembre 2020) TraGalgani non scorre buon sangue. Le due continuano a lanciarsi frecciate all’interno di Uomini e donne, così come si è visto anche nella puntata andata in onda ieri pomeriggio su canale 5. Nel dettaglio, l’opinionista, ancora in collegamento via Skype a causa della quarantena volontaria, ha attaccato la dama torinese con parole molto dure. Nello specifico, laha accusato la dama torinese di averl’amante con i suoi uomini. Accuse prontamente rispedite al mittente dasiscelto di fareAnche nella puntata di Uomini e donne andata in onda ieri 18 ...

ypsilon_7 : Di Maio che flexa come se fosse una vittoria politica il fatto che NON HA RISPOSTO AL TELEFONO A B. era la dose di… - marcamoly : Tina Cipollari tornerà a Uomini e Donne. L'opinionista sta intervenendo da casa perché pare sia a stata a contatto… - infoitcultura : Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma: “Hai sempre scelto di fare l’amante” - infoitcultura : Uomini e Donne, Gemma Galgani ancora contro Tina Cipollari - dancer83tp : Contessa hai rotto i maroni...hai nominato stefania 3/4 volte e per una volta che lo fa lei ti lamenti? Forse perch… -