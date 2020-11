Thyssen annuncia 11mila esuberi per coronavirus (Di giovedì 19 novembre 2020) Il colosso tedesco dell'acciaio Thyssen annuncia il taglio di 11mila posti di lavoro, quasi il doppio di quanto preventivato nel maggio del 2019. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che la drastica decisione è dovuta alla necessità di "indirizzare il gruppo agli sviluppi del mercato nel lungo termine e fare fronte agli effetti del coronavirus" (LIVEBLOG - SPECIALE). Dei 6mila posti annunciati nel 2019 il gruppo ne ha gia' tagliati 3.600 e punta a raggiungere quota 11mila "nei prossimi 3 anni". Leggi su tg24.sky (Di giovedì 19 novembre 2020) Il colosso tedesco dell'acciaioil taglio diposti di lavoro, quasi il doppio di quanto preventivato nel maggio del 2019. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che la drastica decisione è dovuta alla necessità di "indirizzare il gruppo agli sviluppi del mercato nel lungo termine e fare fronte agli effetti del" (LIVEBLOG - SPECIALE). Dei 6mila postiti nel 2019 il gruppo ne ha gia' tagliati 3.600 e punta a raggiungere quota"nei prossimi 3 anni".

