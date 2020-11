The Lord of the Rings: Gollum su PS5 con Ray Tracing, caricamenti velocissimi e DualSense sfruttato a pieno (Di giovedì 19 novembre 2020) È passato un po' di tempo dall'ultimo gioco de Il Signore degli Anelli, ma le cose cambieranno l'anno prossimo con The Lord Of The Rings: Gollum. Il gioco ha un aspetto molto più particolare rispetto a quello che abbiamo avuto negli adattamenti precedenti e si concentra sulla furtività e sul parkour. Originariamente rivelato per PS5 e Xbox Series X/S, il gioco è stato successivamente annunciato per gli hardware di precedente generazione. Tuttavia, il titolo trarrà vantaggio da queste nuove macchine e ora abbiamo appreso alcuni dettagli specifici sulla versione PS5. In un'intervista con Official PlayStation Magazine (dicembre 2020), Jonas Husges di Daedalic Entertainment afferma che il gioco avrà il ray Tracing su PS5 e ha parlato della velocità dell'SSD, dicendo che "il riavvio di una sezione dopo un salto calcolato ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 19 novembre 2020) È passato un po' di tempo dall'ultimo gioco de Il Signore degli Anelli, ma le cose cambieranno l'anno prossimo con TheOf The. Il gioco ha un aspetto molto più particolare rispetto a quello che abbiamo avuto negli adattamenti precedenti e si concentra sulla furtività e sul parkour. Originariamente rivelato per PS5 e Xbox Series X/S, il gioco è stato successivamente annunciato per gli hardware di precedente generazione. Tuttavia, il titolo trarrà vantaggio da queste nuove macchine e ora abbiamo appreso alcuni dettagli specifici sulla versione PS5. In un'intervista con Official PlayStation Magazine (dicembre 2020), Jonas Husges di Daedalic Entertainment afferma che il gioco avrà il raysu PS5 e ha parlato della velocità dell'SSD, dicendo che "il riavvio di una sezione dopo un salto calcolato ...

Ultime Notizie dalla rete : The Lord DOGS FOR BREAKFAST: il video di "The Blade of the Lord" metalitalia.com The Lord of the Rings: Gollum su PS5 con Ray Tracing, caricamenti velocissimi e DualSense sfruttato a pieno

Emergono i dettagli tecnici della versione per la next-gen di Sony. È passato un po' di tempo dall'ultimo gioco de Il Signore degli Anelli, ma le cose cambieranno l'anno prossimo con The Lord Of The R ...

