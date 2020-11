Tg Politico Parlamentare | edizione del 19 novembre 2020

Leggi su dire

(Di giovedì 19 novembre 2020) Niente cenoni, niente baci e abbracci. Indipendentemente dall’andamento della curva epidemiologica a Natale non ci sarà la possibilità di tornare a una situazione di socialità libera. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, chiudendo l’assemblea dell’Anci, ribadisce che l’Italia non sarà in condizione, quest’anno, di festeggiare il Natale come nel 2019. “Sarebbe folle”, taglia corto Conte, che ricorda come l’evoluzione del contagio non sia prevedibile ad oggi. Conte respinge anche la richiesta delle regioni di ridurre i parametri per la valutazione del rischio da 21 a 5. “È senza senso”, è il parere del premier che va incontro invece alle richieste dei sindaci, favorendo l’esenzione fiscale per le attività chiuse. A palazzo Chigi, sono stati ricevuti i primi cittadini calabresi. Chiedono di essere ascoltati dal governo in relazione alla gestione della situazione sanitaria in regione. SALVINI EVOCA L’INCIUCIO, CAOS IN FORZA ITALIA