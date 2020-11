Tg Pediatria | edizione del 19 novembre 2020

Leggi su dire

"Dal 2010 in Campania si è verificato un aumento di bambini con malattia tubercolare da sei a dieci volte in più. Il coefficiente di correlazione lineare mostra negli ultimi 10 anni una linea retta che collega questo aumento di casi al tasso regionale di bambini migranti". Lo fa sapere Alfredo Guarino, responsabile Uoc malattie infettive pediatriche del Policlinico Federico II, dove è presente il centro regionale per la tubercolosi in età pediatrica.