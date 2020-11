Tg Cultura | edizione del 19 novembre 2020

Leggi su dire

(Di giovedì 19 novembre 2020) Cinecittà potrebbe diventare la nuova Hollywood d'Europa grazie all'ingresso di Cassa depositi e prestiti. Un'operazione che raddoppierebbe gli spazi attualmente occupati dagli studios romani grazie all'aggiunta di un'area di proprietà di Cassa depositi e prestiti che confina con Cinecittà. "Stiamo costruendo le condizioni per un salto di qualità assoluto: una grande operazione industriale per l'Italia e per Roma. Non è fuori luogo parlare di Hollywood europea", ha commentato il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, annunciando la novità.