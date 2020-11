Terna, nel nuovo Piano 8,9 miliardi di investimenti in Italia (Di giovedì 19 novembre 2020) Terna ha deciso di imprimere una forte accelerazione agli investimenti nelle attività regolate in Italia. In base al Piano industriale 2021-2025, ammonteranno in cinque anni a 8,9 miliardi di euro, il livello più alto mai previsto da Terna per il nostro Paese, in crescita del 22% rispetto al Piano precedente presentato lo scorso marzo. sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 novembre 2020)ha deciso di imprimere una forte accelerazione aglinelle attività regolate in. In base alindustriale 2021-2025, ammonteranno in cinque anni a 8,9di euro, il livello più alto mai previsto daper il nostro Paese, in crescita del 22% rispetto alprecedente presentato lo scorso marzo. sat/red su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Terna, nel nuovo Piano 8,9 miliardi di investimenti in Italia - ennatrasporti : Terna accelera investimenti in Italia, 8,9 miliardi nel nuovo piano - princigallomich : Terna accelera investimenti in Italia, 8,9 miliardi nel nuovo piano - Notiziedi_it : Terna, nel 2021 ricavi a 2,57 mld ed ebitda a 1,84 mld - nestquotidiano : Terna accelera investimenti in Italia, 8,9 miliardi nel nuovo piano -