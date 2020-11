Terna, in piano al 2025 investimenti accelerano a 8,9 miliardi (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Il piano 2021-2025 di Terna prevede ricavi di Gruppo nel 2025 in crescita a 3,04 miliardi di euro ed un Ebitda a 2,21 miliardi di euro, con una crescita media annua (Cagr) nell’arco di piano di entrambi gli indicatori di oltre il 4 per cento. Nel 2021, in particolare, è previsto che i ricavi crescano a 2,57 miliardi di euro e l’Ebitda a 1,84 miliardi di euro. Previsto in miglioramento anche l’utile netto di Gruppo che porterà a un utile per azione (EPS) di 39 centesimi di euro nel 2021 e di 49 centesimi nel 2025, con una crescita media annua nell’arco di piano di oltre il 5%. Per quanto riguarda la politica dei dividendi, dal 2021 al 2023 si prevede un CAGR del dividendo per azione (DPS) pari all’8%, rispetto al dividendo di competenza dell’esercizio 2020. Per gli anni 2024 e 2025 si prevede un payout del ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Il2021-2025 diprevede ricavi di Gruppo nel 2025 in crescita a 3,04 miliardi di euro ed un Ebitda a 2,21 miliardi di euro, con una crescita media annua (Cagr) nell’arco didi entrambi gli indicatori di oltre il 4 per cento. Nel 2021, in particolare, è previsto che i ricavi crescano a 2,57 miliardi di euro e l’Ebitda a 1,84 miliardi di euro. Previsto in miglioramento anche l’utile netto di Gruppo che porterà a un utile per azione (EPS) di 39 centesimi di euro nel 2021 e di 49 centesimi nel 2025, con una crescita media annua nell’arco didi oltre il 5%. Per quanto riguarda la politica dei dividendi, dal 2021 al 2023 si prevede un CAGR del dividendo per azione (DPS) pari all’8%, rispetto al dividendo di competenza dell’esercizio 2020. Per gli anni 2024 e 2025 si prevede un payout del ...

FIRSTonlineTwit : Piano @TernaSpA: #investimenti record a 8,9 miliardi e più #dividendi - InvestingItalia : Terna, in piano a 2025 prevista forte accelerazione investimenti - - carlopao86 : RT @sole24ore: Terna spinge ulteriormente sulla rete con il nuovo piano. E lancia un doppio assist al sistema - TernaSpA : Un piano da 8,9 miliardi di euro di investimenti in Italia, l'impegno più alto di Terna per il Paese, in crescita d… - sole24ore : Terna spinge ulteriormente sulla rete con il nuovo piano. E lancia un doppio assist al sistema… -