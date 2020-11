Terna, da piano 2021-25 900 mln per nuove tecnologie e digitalizzazione (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Nei prossimi cinque anni, le nuove tecnologie e la digitalizzazione avranno per Terna una sempre maggiore importanza, assumendo via via un ruolo ancor più centrale, perché ormai questi elementi sono imprescindibili per abilitare la transizione energetica a beneficio di tutto il sistema. E’ quanto prevede il piano 2021-25 di Terna che è stato approvato oggi dal Cda. In particolare, Terna dedicherà circa 900 milioni di euro, degli 8,9 miliardi di euro di investimenti complessivi, alla digitalizzazione e all’innovazione, proseguendo nelle attività di controllo da remoto delle stazioni elettriche e delle principali infrastrutture, attraverso l’installazione di sistemi di sensoristica, monitoraggio e diagnostica, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Nei prossimi cinque anni, lee laavranno peruna sempre maggiore importanza, assumendo via via un ruolo ancor più centrale, perché ormai questi elementi sono imprescindibili per abilitare la transizione energetica a beneficio di tutto il sistema. E’ quanto prevede il-25 diche è stato approvato oggi dal Cda. In particolare,dedicherà circa 900 milioni di euro, degli 8,9 miliardi di euro di investimenti complessivi, allae all’innovazione, proseguendo nelle attività di controllo da remoto delle stazioni elettriche e delle principali infrastrutture, attraverso l’installazione di sistemi di sensoristica, monitoraggio e diagnostica, ...

