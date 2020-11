Terapie intensive quasi esaurite in 17 Regioni: “dobbiamo scegliere chi intubare” (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono numeri allarmanti quelli appena comunicati dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali. Le Terapie intensive stanno esaurendo. Diciassette Regioni su 21, un mese fa erano dieci. Ormai quasi la totalità del Paese è in allarme perché a causa del coronavirus, le Terapie intensive stanno esaurendo, non ci sono quasi più posti. Come nella prima ondata, ma con la differenza che quella drammatica esperienza avrebbe dovuto insegnare qualcosa in previsione di un nuovo attacco su larga scala del Covid. I numeri dell’emergenza sono stati comunicati dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas): il 42% dei posti in terapia intensiva è occupato da pazienti Covid, ovvero il 12% oltre la soglia critica del 30%. I posti nei reparti di medicina ... Leggi su chenews (Di giovedì 19 novembre 2020) Sono numeri allarmanti quelli appena comunicati dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali. Lestanno esaurendo. Diciassettesu 21, un mese fa erano dieci. Ormaila totalità del Paese è in allarme perché a causa del coronavirus, lestanno esaurendo, non ci sonopiù posti. Come nella prima ondata, ma con la differenza che quella drammatica esperienza avrebbe dovuto insegnare qualcosa in previsione di un nuovo attacco su larga scala del Covid. I numeri dell’emergenza sono stati comunicati dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas): il 42% dei posti in terapia intensiva è occupato da pazienti Covid, ovvero il 12% oltre la soglia critica del 30%. I posti nei reparti di medicina ...

