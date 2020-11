Tatarusanu | “Lascio la Nazionale Ho quasi 35 anni e ho dato tutto | ora tocca ai giovani”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 19 novembre 2020) Ciprian T?t?ru?anu, capitano della Romania e portiere del Milan, ha annunciato il suo ritiro dalla. L’estremo difensore rossonero lascia dopo 73 presenze in 11e lo fa attraverso una lettera pubblicata sul sito della Federcalcio rumena:“Ho iniziato a pensare seriamente al momento in cui mi sarei ritirato dallaall’inizio di quest’anno. Ho giocato per più di un decennio per la Romania, con onore e orgoglio. Ero grato ogni volta della convocazione e di poter cantare l’inno indossando la maglia più importante per me. La maglietta che sognavo di indossare da quando ero bambino. Presto avrò 35e negli ultimi mesi si è rafforzata la convinzione che fosse ora di prendere questa decisione. Ho avuto un ottimo rapporto con tutti gli allenatori in questi 11e con tutti i membri ...