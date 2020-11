TAMPONI RAPIDI PER IL COVID DISPONIBILI PRESSO I CENTRI VERRENGIA

(Di giovedì 19 novembre 2020) Da venerdì 20 novembre sarannoil Centro Analisi Cliniche, in corso Vittorio Emanuele, 95 a Salerno, iper il Coronavirus. Rispetto al tampone classico, quello rapido o “antigenico” non ricerca il genoma virale ma la presenza di proteine di superficie del virus, chiamate anche antigeni. Se il tampone classico necessita di tempi più lunghi per la sua elaborazione, i risultati del tampone rapido sono molto più: in circa 20 minuti si riceve l’esito. Il test ha elevate performance di sensibilità e specificità. Se il risultato è negativo l’organismo potrebbe non essere stato esposto al virus fino ad oggi, ma rimane comunque suscettibile di infezione se entra a contatto con il virus successivamente al test. Si consiglia di rivolgersi sempre ...

SkyTG24 : Uno studio dimostra che i #tamponi rapidi acquistati dal commissario #Arcuri potrebbero sbagliare 6 volte su 10. I… - SkyTG24 : Covid, i tamponi rapidi di Arcuri riconoscono 4 malati su 10 - sbonaccini : ?? TAMPONI RAPIDI GRATUITI DAL MEDICO DI FAMIGLIA E PEDIATRA Con l'accordo siglato i loro studi potranno effettuare… - EGinori : RT @toscananotizie: #salute #toscana Tamponi antigenici rapidi, in farmacia prenotazione e distribuzione per medici e pediatri di famiglia.… - Cecife7 : RT @sbonaccini: ?? TAMPONI RAPIDI GRATUITI DAL MEDICO DI FAMIGLIA E PEDIATRA Con l'accordo siglato i loro studi potranno effettuare i tampon… -

Ultime Notizie dalla rete : TAMPONI RAPIDI

? Lagarde (Bce): cancellare il debito? È contro i trattati ? In Italia i pazienti Covid occupano ora il 42% dei posti in terapia intensiva, il 12% in più della soglia critica? In Usa oltre 250mila mor ...Sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 novembre, dalle 9 del mattino alle 15, riprende l'attività di screening a Scicli con tamponi rapidi drive in per gli studenti degli istituti scolastici, i loro ...