Tallini, chi è il Presidente del Consiglio regionale della Calabria: la sua politica e l’arresto (Di giovedì 19 novembre 2020) Mimmo Tallini, Presidente del Consiglio regionale della Calabria e coordinatore di Forza Italia nella provincia di Catanzaro, è un politico di lungo corso, ed è tra le 19 persone arrestate giovedì mattina dai carabinieri del Nucleo investigativo di Catanzaro, nell’ambito dell’inchiesta «Farmabusiness». Nato a Catanzaro, 68 anni, perito elettronico, ex dipendente Enel, appassionato di calcio e biliardo, è alla sua quarta legislatura. Il suo impegno politico è cominciato tra le fila del Movimento Sociale. Lo chiamano mister preferenze, perché nella sua lunga attività politica ha sempre ottenuto una messe di voti, soprattutto nella sua Catanzaro. Nella sua carriera politica ha avuto vari incarichi. L’ultimo, il più prestigioso, quello di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Mimmodele coordinatore di Forza Italia nella provincia di Catanzaro, è un politico di lungo corso, ed è tra le 19 persone arrestate giovedì mattina dai carabinieri del Nucleo investigativo di Catanzaro, nell’ambito dell’inchiesta «Farmabusiness». Nato a Catanzaro, 68 anni, perito elettronico, ex dipendente Enel, appassionato di calcio e biliardo, è alla sua quarta legislatura. Il suo impegno politico è cominciato tra le fila del Movimento Sociale. Lo chiamano mister preferenze, perché nella sua lunga attivitàha sempre ottenuto una messe di voti, soprattutto nella sua Catanzaro. Nella sua carrieraha avuto vari incarichi. L’ultimo, il più prestigioso, quello di ...

matteosalvinimi : #Salvini: Arresto #Tallini in Calabria: ho mandato gli auguri di buon lavoro a Nicola #Gratteri, ben venga chi fa p… - Open_gol : Tra interventi confusi, elogi al fascismo, e ora l’arresto per ‘ndrangheta dopo la valanga di voti: chi è Mimmo… - edocogoo : 'Ndrangheta: arrestato Domenico Tallini (Fi), presidente del Consiglio regionale della Calabria. Morra: 'Era tra gl… - GBaitelli : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Arresto #Tallini in Calabria: ho mandato gli auguri di buon lavoro a Nicola #Gratteri, ben venga chi fa puli… - giandomenic45 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Arresto #Tallini in Calabria: ho mandato gli auguri di buon lavoro a Nicola #Gratteri, ben venga chi fa puli… -