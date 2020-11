Taffo risponde a Lild: “Non facciamo scarpe, ma siamo bravi nei cappotti. Di legno”. La contro-replica: “Lo stile vero non muore mai” (Di giovedì 19 novembre 2020) È una vera e propria battaglia a colpi di marketing, quella tra Lidl e Taffo. Mentre la linea di scarpe della catena di discount tedesca continua ad andare sorprendentemente a ruba in tutta Italia, ecco il tackle dell’agenzia funebre più social del Paese. Sempre attenti ai trend, con la loro solita irriverenza scorretta, è intervenuta con un guanto di sfida. “Non facciamo scarpe, ma siamo bravi nei cappotti. Di legno”, è la scritta comparsa sui profili social dell’agenzia accompagnata da una bara colorata con i colori tipici del supermercato. “E la Lidl muta”, aggiunge. Ma siccome di battaglia di parla, Lidl non è stata muta neanche un istante. Il social media manager dei discount è intervenuto con un commento altrettanto ironico: “Lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) È una vera e propria battaglia a colpi di marketing, quella tra Lidl e. Mentre la linea didella catena di discount tedesca continua ad andare sorprendentemente a ruba in tutta Italia, ecco il tackle dell’agenzia funebre più social del Paese. Sempre attenti ai trend, con la loro solita irriverenza scorretta, è intervenuta con un guanto di sfida., manei. Di, è la scritta comparsa sui profili social dell’agenzia accompagnata da una bara colorata con i colori tipici del supermercato. “E la Lidl muta”, aggiunge. Ma siccome di battaglia di parla, Lidl non è stata muta neanche un istante. Il social media manager dei discount è intervenuto con un commento altrettanto ironico: “Lo ...

