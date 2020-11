Svelato a Roma il murale Lgbt alto 250 metri: “E’ il primo in Europa” (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov – Non c’è che dire, se c’è una cosa di cui a Roma avevamo proprio bisogno è di un murale alto 250 metri che omaggi una misconosciuta (per noi) icona Lgbt. Una nota positiva c’è: mangia lo smog. Potevamo proporre una serie di personaggi rappresentativi della città per un’opera d’arte green – magari qualche divinità del Pantheon Romano? – ma è stato fortemente voluto dall’Ambasciata Olandese in Italia, quindi non abbiamo diritto di parola sul soggetto. Il colossale murales Lgbt Secondo quanto riporta Roma Today, l’opera rappresenta “un uomo ed una donna, il primo in posizione frontale, l’altra di spalle. Sono avvolti da un drappo bianco, indossano gli stessi monili e, come fossero parte di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 19 novembre 2020), 19 nov – Non c’è che dire, se c’è una cosa di cui aavevamo proprio bisogno è di un250che omaggi una misconosciuta (per noi) icona. Una nota positiva c’è: mangia lo smog. Potevamo proporre una serie di personaggi rappresentativi della città per un’opera d’arte green – magari qualche divinità del Pantheonno? – ma è stato fortemente voluto dall’Ambasciata Olandese in Italia, quindi non abbiamo diritto di parola sul soggetto. Il colossaleSecondo quanto riportaToday, l’opera rappresenta “un uomo ed una donna, ilin posizione frontale, l’altra di spalle. Sono avvolti da un drappo bianco, indossano gli stessi monili e, come fossero parte di ...

OfficialASRoma : ????? Svelato al Tufello il murale dedicato a Gigi Proietti, realizzato con il sostegno di #RomaCares ??… - SIENANEWS : 'L’edizione 2021 non andrebbe chiamata Mille Miglia. Nel nuovo percorso del prossimo anno della storica corsa Bresc… - TizianoMulier10 : RT @GiulioCupellaro: Svelato il murales di #Lucamaleonte al Tufello in ricordo di #GigiProietti. #Roma #11Novembre - sebastiagiralt : Roma, torna alla luce la 'domus aurea' di Caligola: Giardini animati da terrazze collegate da scale, orti esotici,… - sportli26181512 : Tiago Pinto, il nuovo ds della Roma che stravede per Dybala e Ibra: Il nuovo ds della Roma, intervistato in estate… -