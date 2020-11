Sul Recovery Fund ci stiamo facendo del male da soli

Leggi su wired

(Di giovedì 19 novembre 2020) Secondo gli accordi, all’Italia dovrebbero arrivare 81 miliardi di euro a fondo perduto e 127 di prestiti a tassi molto bassi. Più o meno 208 miliardi per sostenere la ripresa del paese, cogliendo l’imperdibile occasione per riformarlo sotto i tanti (troppi) fronti su cui non funziona, dalla pubblica amministrazione alla sostenibilità fino alla digitalizzazione. Dando la spinta a superare la crisi prodotta dal cataclisma del coronavirus, che quest’anno farà segnare un Pil a -9,9% (secondo la commissione Ue). Eppure nelle ultime settimane molto, sul, sta cambiando. Sull’operazione garantiscono la presidente Ursula von der Leyen e soprattutto la cancelliera tedesca Angela Merkel, che intende farne un pezzo della sua eredità politica. Ma che abbia ancora i contorni concordati la scorsa estate non è più scontato, anche perché il via libera ...