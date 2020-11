Su Greenbonus5stelle it la guida ai bonus che aiutano famiglie | economia e ambiente

Leggi su ilblogdellestelle

(Di giovedì 19 novembre 2020) Un’Italia che punti sui lavori ‘verdi’, che riqualifichi il proprio patrimonio edilizio bloccando il consumo di suolo, che punti su trasporto sostenibile e città pulite. Dall’inizio della legislatura il MoVimento 5 Stelle sta lavorando a questo obiettivo e ha già condotto in porto diverse misure che sono realtà. Tra queste ci sono i greendirettamente dedicati ai cittadini, per fornire loro un’opportunità concreta e immediata di migliorare la loro vita risparmiando o addirittura senza spendere un euro. Con questinon si sostengono soltanto le, ma anche le imprese. Quelle dell’edilizia ad esempio: da luglio a settembre sono nate 4.971 nuove imprese di costruzioni grazie alla spinta del #Super110%, con enormi benefici per l’indotto e nuovi posti di lavoro. Una boccata d’ossigeno in quest’anno ...