Strage di Villarbasse | storia della cascina che vide morire atrocemente i suoi abitanti

(Di giovedì 19 novembre 2020) Nella fredda mattina del 4 marzo 1947 3 uomini vengono portati alle Basse di Stura, vicino a Torino. Vengono fatti sedere a cavalcioni di 3 sedie: il petto contro lo schienale, la testa che ciondola verso il basso. Nel giro di pochi minuti, un plotone di poliziotti fa partire una raffica di fucilate verso di loro, giustiziandoli. I 3 uomini sono Giovanni Puleo, Francesco La Barbera e Giovanni D’Ignoti: sono gli ultimi criminali civili ad essere giustiziati in Italia. Nel 1947 si era già deciso che con la costituzione entrata in vigore nel 1948 la pena di morte sarebbe stata abolita, ma per i 3 condannati si decide di fare una sorta d’eccezione: troppo efferato è stato il loro crimine, e l’intera Italia ha chiesto tra urla e sgomento la loro morte. D’Ignoti, Puleo e La Barbera sono infatti 3 dei 4 responsabilidi ...