Strage di Erba, per Olindo e Rosa è davvero finita. La notizia gela i coniugi Romano (Di giovedì 19 novembre 2020) Scontano una condanna all’ergastolo per aver ucciso quattro persone, tra cui un bimbo di due anni. Rosa Bazzi e Olindo Romano sono stati i protagonisti della Strage di Erba, uno dei fatti più violenti della cronaca italiana. Il 3 maggio 2011, la Corte Suprema di Cassazione di Roma ha reso definitiva la sentenza che ha riconosciuto come autori della Strage i coniugi Romano, già condannati all’ergastolo con isolamento diurno per tre anni il 26 novembre 2008 dalla Corte d’Assise di Como. Secondo quanto ricostruito, marito e moglie hanno uccisero a colpi di coltello e spranga Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Il marito di quest’ultima, Mario Frigerio, colpito con un fendente alla gola ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Scontano una condanna all’ergastolo per aver ucciso quattro persone, tra cui un bimbo di due anni.Bazzi esono stati i protagonisti delladi, uno dei fatti più violenti della cronaca italiana. Il 3 maggio 2011, la Corte Suprema di Cassazione di Roma ha reso definitiva la sentenza che ha riconosciuto come autori della, già condannati all’ergastolo con isolamento diurno per tre anni il 26 novembre 2008 dalla Corte d’Assise di Como. Secondo quanto ricostruito, marito e moglie hanno uccisero a colpi di coltello e spranga Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. Il marito di quest’ultima, Mario Frigerio, colpito con un fendente alla gola ...

