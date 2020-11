Strade provinciali, effettuati tre sopralluoghi dal presidente Di Maria (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha effettuato tre sopralluoghi suStra altrettante Strade provinciali. Accompagnato dal Dirigente del Settore Tecnico, Angelo Carmine Giordano, e dai funzionari tecnici: Salvatore Minicozzi, Giancarlo Marcarelli, Filippo Iadanza, Alessandrina Papa e Mario Caracciolo, e con il Capo Staff Renato Parente, il presidente ha voluto verificare di persona l’andamento di alcuni lavori, assistere alla consegna di un altro e discutere con i Sindaci interessati di ulteriori interventi di messa in sicurezza. Più precisamente: -con i Sindaci di Cusano Mutri, Giuseppe Maturo, e di Cerreto Sannita, Giovanni Parente, ha effettuato un sopralluogo sulla Strada provinciale “Mutria” ed ha esaminato con loro e con gli ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIldella Provincia di Benevento, Antonio Di, ha effettuato tresuStra altrettante. Accompagnato dal Dirigente del Settore Tecnico, Angelo Carmine Giordano, e dai funzionari tecnici: Salvatore Minicozzi, Giancarlo Marcarelli, Filippo Iadanza, Alessandrina Papa e Mario Caracciolo, e con il Capo Staff Renato Parente, ilha voluto verificare di persona l’andamento di alcuni lavori, assistere alla consegna di un altro e discutere con i Sindaci interessati di ulteriori interventi di messa in sicurezza. Più precisamente: -con i Sindaci di Cusano Mutri, Giuseppe Maturo, e di Cerreto Sannita, Giovanni Parente, ha effettuato un sopralluogo sulla Strada provinciale “Mutria” ed ha esaminato con loro e con gli ...

