Strade pericolose, Scognamiglio (Sicurezza e Ambiente): 'Dagli incidenti alle buche Roma è rimasta al medioevo' (Di giovedì 19 novembre 2020) Chi ha avuto la sfortuna di avere un incidente stradale li ha visti all'opera. Arrivano sul posto in pochi minuti con mezzi e attrezzature professionali. Il loro ruolo? Ripulire il luogo del sinistro ... Leggi su leggo (Di giovedì 19 novembre 2020) Chi ha avuto la sfortuna di avere un incidente stradale li ha visti all'opera. Arrivano sul posto in pochi minuti con mezzi e attrezzature professionali. Il loro ruolo? Ripulire il luogo del sinistro ...

matteosalvinimi : P.S. Aiuti del governo per molte famiglie e imprese? Zero... P.P.S. Piste ciclabili? Vanno benissimo ma non nelle s… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Strade pericolose, Scognamiglio (Sicurezza e Ambiente): «Dagli incidenti alle buche #Roma è rimasta al medioevo» https://t.co… - leggoit : Strade pericolose, Scognamiglio (Sicurezza e Ambiente): «Dagli incidenti alle buche #Roma è rimasta al medioevo» - dinoadduci : Aci - Le strade più pericolose nel 2019 - vlntnc : Ecco le strade più pericolose d’Italia -