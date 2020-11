Sticchi Damiani rieletto presidente Aci sino al 2024

Italia_Notizie : Aci, Angelo Sticchi Damiani riconfermato presidente fino al 2024 - ferpress : #ACI: Angelo Sticchi Damiani confermato Presidente fino al 2024. Inizia il terzo mandato al vertice - Ferpress - rep_motori : Aci: Sticchi Damiani confermato presidente - Gazzetta_it : #SticchiDamiani rieletto presidente #Aci sino al 2024 - TV7Benevento : Aci, Angelo Sticchi Damiani confermato presidente fino al 2024... -

Sticchi Damiani è stato confermato per i prossimi 4 anni presidente ACI con oltre il 94% dei voti. Per lui si tratterà del terzo mandato alla guida di ACI.Nella serata di mercoledì 18 novembre, l’Assemblea dell’Automobile Club d’Italia ha confermato Angelo Sticchi Damiani Presidente dell’ACI per il quadriennio 2021-2024, con oltre il 94% dei voti.