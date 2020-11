Stash dei The Kolors quasi papà, la dedica alla figlia: ‘Sarai il centro di ogni cosa’ (Di giovedì 19 novembre 2020) Manca poco alla nascita della prima figlia di Stash Fiordispino, leader della band The Kolors. Il musicista quindi decide di fare una dedica alla bambina che al momento è ancora nel grembo della mamma, Giulia Belmonte. in riproduzione.... La dedica di Stash alla figlia Su Instagram Stash, come didascalia a una foto nella quale volge lo sguardo verso il pancione della sua compagna, scrive: “Ormai ci siamo quasi… stai per arrivare! E io dal momento in cui ti ho sentita pulsare ho deciso che sarai tu il centro di ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 19 novembre 2020) Manca poconascita della primadiFiordispino, leader della band The. Il musicista quindi decide di fare unabambina che al momento è ancora nel grembo della mamma, Giulia Belmonte. in riproduzione.... LadiSu Instagram, come didascalia a una foto nella quale volge lo sguardo verso il pancione della sua compagna, scrive: “Ormai ci siamo… stai per arrivare! E io dal momento in cui ti ho sentita pulsare ho deciso che sarai tu ildi ...

zazoomblog : Stash dei The Kolors ce lo annuncia così: che gioia immensa! – FOTO - #Stash #Kolors #annuncia #così: #gioia - zazoomblog : Stash dei The Kolors alla figlia in arrivo: «Sarai il centro di ogni cosa» - #Stash #Kolors #figlia #arrivo:… - SpettacoliNEWS : Stash bacia il pancione di Giulia Belmonte: 'Stai per arrivare'. Il cantante dei The Kolors sta per diventare papà… - sottonaperniall : noi ridiamo e scherziamo ma stash dei the kolors una volta mi ha sbottato in faccia malissimo ALLA CAZZO DI CANE AHHAHAHAHAHA - News_h24x1 : @gventinove Dai come fai a dire questo... Loro hanno anni di gavetta e sono i pochi che sanno suonare con veri stru… -

Ultime Notizie dalla rete : Stash dei Amici, Andreas e il bigliettino lasciato da Stash: l’aneddoto mai raccontato Gossip e TV Stash The Kolors: “stai per arrivare!” la foto perfetta commuove i vip

Una foto dolcissima e toccante che commuove i fan e diversi vip, quella postata su Instagram da Stash dei The Kolors: “la cosa più grande della mia vita” Continua ad emozionare i suoi tantissimi fan e ...

Stash dei The Kolors alla figlia in arrivo: «Sarai il centro di ogni cosa»

Sta per diventare padre per la prima volta, Stash, leader dei The Kolors, e l’emozione non potrebbe essere più grande. A raccontare l’attesa, ormai quasi giunta alla fine, è stato lui stesso, ...

Una foto dolcissima e toccante che commuove i fan e diversi vip, quella postata su Instagram da Stash dei The Kolors: “la cosa più grande della mia vita” Continua ad emozionare i suoi tantissimi fan e ...Sta per diventare padre per la prima volta, Stash, leader dei The Kolors, e l’emozione non potrebbe essere più grande. A raccontare l’attesa, ormai quasi giunta alla fine, è stato lui stesso, ...